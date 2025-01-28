Страна и люди
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Страна и люди

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Старейшины Абхазии выставили ультиматум: Новый поворот с выборами в республике

Старейшины Абхазии выставили ультиматум: Новый поворот с выборами в республике

Царьград Фото: коллаж Царьграда. В предвыборной кампании в Абхазии назревает напряжение: представители Совета старейшин заявляют о возможности применения оружия в случае нежелательного исхода голосования.

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