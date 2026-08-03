В Котласе 22-летний безработный похитил электровелосипед у подростка

В полицию Котласа обратилась местная жительница с заявлением о пропаже электровелосипеда. Инцидент произошел у дома на улице Смольникова, где несовершеннолетний сын заявительницы оставил транспортное средство без замка и отправился на прогулку.
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