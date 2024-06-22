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  • Наталья Середа
    Поступить аналогично моментально, без предисловий.США закрывают рос...
  • Eduard
    Профессию адвокатов придумали,чтр бы защищатт невинных,а не преступников за деньги.Так что всё изменилось в профессии,!СИЗО-1 Ростова-на...
  • Eduard
    Все псевдо правозащитники,это преступники,как и адвокаты!СИЗО-1 Ростова-на...

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине

Также Российская армия атаковала склады с западным оружиемВооруженные силы России в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине.

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