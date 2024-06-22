ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине

Также Российская армия атаковала склады с западным оружиемВооруженные силы России в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии