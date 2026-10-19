Роспотребнадзор потребовал от издания, сообщившего о случаях заражения вирусом Коксаки в нижегородских детсадах, предоставить все материалы по этим публикациям, а также заявил, что роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией в стране не наблюдается.