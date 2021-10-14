Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    От мёртвого осла уши укрошумеры, возможно, получат.Путин назначил По...
  • Елена Бреслова
    вот не пишут, но почему я уверена, что водитель такси мигрант?!Пешехода в состоя...
  • SL
    А можно ли заголовок писать более понятным языком, чем «Е», «Кэ», «Лэ», «Мэ», «Нэ»?Специалисты филиа...

Гвардейский базовый тральщик «Герман Угрюмов» вернётся в состав КФл после модернизации

Гвардейский базовый тральщик «Герман Угрюмов» вернётся в состав КФл после модернизации

В ближайшее время экипажу тральщика предстоит завершить заводской проверочный цикл испытаний для подтверждения готовности к выполнению задач по предназначению, после чего моряки приступят к мероприятиям в соответствии с курсом подготовки надводных кораблей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх