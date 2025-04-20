Bitcoin: Станет ли $96 тыс. точкой старта BTC к новым историческим максимумам?

Недавнее снижение цены биткоина до $74 000 отражает изменение поведения держателей: краткосрочные инвесторы (STH) теперь несут нереализованные убытки, тогда как долгосрочные холдеры (LTH) остаются в прибыли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии