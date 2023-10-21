Рассказываем, откуда наблюдается самый большой приток.По данным Самарстата, в первые полгода 2023 года в Самарскую область приехал 7351 иностранец.
Названы пять стран, откуда в Самару едут мигранты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
И как вам гости, за ваше гостеприимство? Отблагодарили? Жаль что еще политиков, чиновников гонять не начали вместе с их отпрысками, жен по подъездам не зажимают. Но ни чего и до этого дойдет.... За все придется заплатить от своей жадности...
Ответить
14 час.
Свежие комментарии