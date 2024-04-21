ВСУ атаковали противокорабельной ракетой корабль районе Севастополя

Киевские власти в попытке показать хоть какой-то результат на фоне потерь территорий при наступлении ВС РФ на всех направлениях потратили дефицитную противокорабельную ракету на свой же брошенный в 2014 году в Севастополе корабль.
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