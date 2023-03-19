Вспоминаем коварные ударения в русском языке

Ударение «тост» (на букву «и») еще не считается полностью устаревшим, но уже близко к нему. Многие грамотные и образованные люди недоумевают, откуда взялись «гренки».
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