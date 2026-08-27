Путин выразил соболезнования Китаю и Непалу после трагедии

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском автономном округе Китая В телеграмме президент передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.