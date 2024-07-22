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#похожденияПетроваиБоширова

#похожденияПетроваиБоширова

— Шеф, вызывали? — ВЫЫЫ!!! — А, вы не в духе? Мы тогда в понедельник зайдём. — А НУ СТОЯТЬ И БЕГОМ СЮДА! Вы что натворили, олухи?! — Шеф, мы - ничего! Мы только игру вам скачали! — КАКУЮ ИГ.

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Комментарии
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Sergiy Che
Не просто &quot;тянутая&quot; но и почпоканная - перепрошитая...)))
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3 час.
Александр Миронов
В Норвежском море – чудеса ОБС сказала другой ОБС , Что сверхсекретный кабель в море исчез. Прямо со дна – ниже двух километров, Длиною тоже столько же метров. То есть десять тонн, даже слишком Спёрли в Норвежском море воришки. Другая ОБС сказала, не сомневаясь, Что видели, дескать, там двое купались. Два друга, два российских проныры – На лодке катались, Петров и Баширов. Им на сдачу не доставало, видимо, меди, Вот и оттяпали кабель намедни. Ищет полиция, ищет разведка… – И не найдут, – отвечает соседка. Эти друзья, Баширов, Петров, После себя не оставляют следов. Но скоро в НАТО узнают. Волну на Россию уже нагоняют. МАЛ.
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3 час.
александр петров
🤣🤣🤣
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1 час.

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