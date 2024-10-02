The New York Times: Иран подготовил сотни ракет на случай ответа Израиля или США на проведённую накануне атаку

После вчерашнего ракетного удара, нанесенного Ираном по Израилю, в Тегеране ждут возможных ответных действий Тель-Авива и Вашингтона и подготовили ещё сотни ракет, пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на неназванных представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
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