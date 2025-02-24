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Появилось видео, как Макрон пытается убрать с колена руку Трампа в Белом доме

Появилось видео, как Макрон пытается убрать с колена руку Трампа в Белом доме

Во время общения журналистов с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном 24 февраля в Белом дома произошёл дипломатический казус, который не остался незамеченным пользователями Сети.

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