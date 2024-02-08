Дракон против зодиака: Глоба назвал знаки, которые подвергнется испытаниям в 2024 году

Астрологический прогноз на високосный 2024 год окажется неутешителен для определенных знаков зодиака, которые, по словам знаменитого астролога Павла Глобы, разозлят мифического Дракона, предупреждают журналисты сайта ftimes.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии