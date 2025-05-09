Исторический визит: Пьер де Голль на Параде Победы в Москве 9 мая Ирэн Орлонская9 мая в Москве пройдет Парад Победы, на который приедут выдающиеся гости, в том числе внук президента Франции Шарля де Голля, Пьер де Голль, и первый чехословацкий космонавт Владимир Ремек.
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