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Солнце готовит новые мощные вспышки в ближайшие два дня

Солнце готовит новые мощные вспышки в ближайшие два дня

На Солнце 7 и 8 сентября могут произойти вспышки класса М. Такой прогноз ТАСС сообщили специалисты Института прикладной геофизики.

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