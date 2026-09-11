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Учёные нашли в винограде вещество, останавливающее болезнь Паркинсона

Учёные нашли в винограде вещество, останавливающее болезнь Паркинсона

Специалисты Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН выявили в винограде сорта «Альфа» природное вещество, которое может стать основой для терапии болезни Паркинсона.

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