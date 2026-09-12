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РЕН ТВ

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Глава OpenAI допустил появление своевольного ИИ

Глава OpenAI допустил появление своевольного ИИ

РЕН ТВ Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман допустил возможность появления искусственного интеллекта, который не будет подчиняться человеку, однако предостерег от реализации такого сценария.

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