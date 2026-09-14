Уральские регионы вошли в ТОП-10 по ДТП с участием самокатов и других СИМ

За январь-август 2026 года в России зарегистрировано 3,4 тыс. ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, число пострадавших выросло на 40%, до 3,6 тыс.
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