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Сладков: Ночные бои покажут устойчивость нашей обороны или результативность врага.

Сладков: Ночные бои покажут устойчивость нашей обороны или результативность врага.

Военный корреспондент Александр Сладков указал на тот факт, что прямо сейчас Запорожское направление крайне крепко обороняется военнослужащими ВС РФ, а вражеские нападения у населённого пункта Орехово были остановлены.

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