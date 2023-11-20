Эндокринолог назвала топ-3 самых вредных вида круп. Среди них - манка, поскольку каша из неё на 70% состоит из крахмала, поэтому быстро повышает уровень сахара в крови, а это провоцирует поджелудочную железу вырабатывать инсулин в большом количестве.