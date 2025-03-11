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Петербургский дневник

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В КГИОП рассказали о реставрационных работы, проведенных в подстанции № 2 «Петербургская»

В КГИОП рассказали о реставрационных работы, проведенных в подстанции № 2 «Петербургская»

Особое внимание уделили восстановлению деревянной входной двери Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга утвердил отчет о завершении реставрационных работ подстанции № 2 «Петербургская» («Красных зорь»), расположенной на набережной реки Карповки.

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