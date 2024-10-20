Лавров оценил слова Джонсона о срыве переговоров с Украиной

Лавров оставил на совести Джонсона отрицание вины за срыв переговоров с Киевом Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что оставляет на совести экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона отрицание вины за срыв переговоров между РФ и Украиной в 2022 году.