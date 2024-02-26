Отмечается продвижение ВС РФ в направлении Часов Яра и выход на окраину Орловки

Штурмовые подразделения российской армии продолжают свое наступление на Артемовском направлении. В частности, сообщается о продвижении севернее населенного пункта Красное (Ивановское), где ВС РФ удалось продвинуться южнее Поповского леса на участке шириной до 1,2 километра на глубину до 700 метров.
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