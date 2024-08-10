Лада Веста и жаркое лето 2024: новые проблемы и новые расходы

Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5 Изготовитель – АВТОВАЗ Год выпуска – 2015 В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года Пробег на момент отчета – 163 000 км Два года назад впервые промыли на Весте радиатор.
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