Лада Веста и жаркое лето 2024: новые проблемы и новые расходы

Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5 Изготовитель – АВТОВАЗ Год выпуска – 2015 В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года Пробег на момент отчета – 163 000 км Два года назад впервые промыли на Весте радиатор.