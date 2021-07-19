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17-летний форвард «Зенита» Белохонов о лимите: «Хочу, чтобы его убрали. Тогда россияне будут жестче конкурировать с иностранцами»

17-летний нападающий «Зенита» Аким Белохонов высказался о лимите на легионеров в российском футболе. «Хочу, чтобы лимит совсем убрали.

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