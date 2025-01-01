Ольга Тумайкина: «Были непростые отношения с одноклассниками. Испытала бойкоты, неприятие»

Звезда «Женской лиги» создала на экране комический образ, однако история ее жизни не всегда писалась светлыми красками.
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