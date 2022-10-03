Самый роскошный Mercedes!

#carwow #mercedes Понравилось видео? Подписывайтесь на @carwow Русская версия и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски! Мэт наконец-то заполучил кроссовер Mercedes EQS! Всё верно, помимо топового заряженного седана на электротяге Mercedes предлагают ещё и версию-кроссовер, и Мэт проверит, может ли она на равных потягаться с такими лидерами в этом классе, как Tesla Model X! Итак, что может предложить это авто? Давайте посмотрим.