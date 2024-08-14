Аналитик — о генерации лица Долиной: трудозатраты на качественный фейк значимые

Трудозатраты на качественный фейк существенные, поэтому вряд ли в ближайшие несколько месяцев такие случаи будут носить массовый характер, считает директор центра развития системы технологических конкурсов Up Great Фонда НТИ Юрий Молодых.
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