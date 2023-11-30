Депутат Рады Гончаренко: заявление Зеленского говорит о переходе ВСУ в оборону

Украинская армия находится в тупиковой ситуации и переходит в оборону. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о строительстве фортификационных сооружений на границе.
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