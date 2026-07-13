Россиянам пообещали погоду по стандарту «миллион на миллион»

Метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале обнародовал обнадеживающий прогноз погоды на наступившую неделю, пообещав жителям Центральной России долгожданную перемену после затяжного периода дождей и непогоды .
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