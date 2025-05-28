Лавров обозначил требования России для урегулирования конфликта с Украиной

Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины — это одно из обязательных условий для урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, 28 мая выступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.