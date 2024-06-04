В Петербурге задержали таксиста-карманника и его подельников, лишавших мобильников и денег нетрезвых пассажиров

В Северной столице разыскали и задержали таксиста-карманника и его подельников. Злодей сажал к себе а авто подвыпивших посетителей баров в центре города, после чего заполучал телефоны пассажиров и передавал их своим «компаньонам».
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