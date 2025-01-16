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Премьер Британии подпишет символический 100-летний договор с Зеленским

Премьер Британии подпишет символический 100-летний договор с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправится в Киев 16 января, чтобы подписать символический договор о «100-летнем партнерстве» между Британией и Украиной в знак поддержки украинского лидера Владимира Зеленского в преддверии инаугурации избранного лидера США Дональда Трампа.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Умирающие &quot;СРАНЫ&quot; подписывают УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ на тот свет - ПОПУТНОГО!!!!!! ХИ-ХИ!
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17 час.
света снегирева Снегирева
Мозги совсем набекрень, и этим людишкам избератели доверяют свою жизнь
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16 час.
Иван Щукин
Здесь самое интересное то что: &quot;Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправится в Киев 16 января, чтобы подписать символический договор ....&quot;, то есть &quot;катаются&quot; в Киев как к себе на дачу! Уже неоднократно множество комментаторов  спрашивают: а почему они &quot;катаются&quot; свободно в Киев? И что удивительно ни одна наша &quot;силовая&quot; организация, ни один генерал из ГШ  не ответили на этот вопрос! Что, жалеем &quot;туристов&quot; или железнодорожное сообщение между Польшей и Киевом!?
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16 час.

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