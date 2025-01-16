Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправится в Киев 16 января, чтобы подписать символический договор о «100-летнем партнерстве» между Британией и Украиной в знак поддержки украинского лидера Владимира Зеленского в преддверии инаугурации избранного лидера США Дональда Трампа.
Премьер Британии подпишет символический 100-летний договор с Зеленским
Комментарии
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Анатолий Анатольев
Умирающие "СРАНЫ" подписывают УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ на тот свет - ПОПУТНОГО!!!!!! ХИ-ХИ!
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17 час.
света снегирева Снегирева
Мозги совсем набекрень, и этим людишкам избератели доверяют свою жизнь
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16 час.
Иван Щукин
Здесь самое интересное то что: "Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправится в Киев 16 января, чтобы подписать символический договор ....", то есть "катаются" в Киев как к себе на дачу! Уже неоднократно множество комментаторов спрашивают: а почему они "катаются" свободно в Киев? И что удивительно ни одна наша "силовая" организация, ни один генерал из ГШ не ответили на этот вопрос! Что, жалеем "туристов" или железнодорожное сообщение между Польшей и Киевом!?
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16 час.
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