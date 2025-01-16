Премьер Британии подпишет символический 100-летний договор с Зеленским

Иван Щукин

Здесь самое интересное то что: "Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправится в Киев 16 января, чтобы подписать символический договор ....", то есть "катаются" в Киев как к себе на дачу! Уже неоднократно множество комментаторов спрашивают: а почему они "катаются" свободно в Киев? И что удивительно ни одна наша "силовая" организация, ни один генерал из ГШ не ответили на этот вопрос! Что, жалеем "туристов" или железнодорожное сообщение между Польшей и Киевом!?