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Военное обозрение

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Тысяча миль до цели: почему авианосцу перестало хватать дальности

Тысяча миль до цели: почему авианосцу перестало хватать дальности

ВМС США требуют от нового палубного дрона боевого радиуса в тысячу морских миль — цифры, за которой скрывается неприятное признание: авиакрыло авианосца больше не дотягивается до целей, не подставляя под удар сам корабль.

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