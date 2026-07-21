Тысяча миль до цели: почему авианосцу перестало хватать дальности

ВМС США требуют от нового палубного дрона боевого радиуса в тысячу морских миль — цифры, за которой скрывается неприятное признание: авиакрыло авианосца больше не дотягивается до целей, не подставляя под удар сам корабль.
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