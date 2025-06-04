Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свой подводный «атом»: как Турция достигает суверенитета в строительстве субмарин

Свой подводный «атом»: как Турция достигает суверенитета в строительстве субмарин

Программу разработки национальной атомной подводной лодки (АПЛ), которая получила название NÜKDEN (Nükleer Tahrikli Denizaltı), публике представил командующий подводными силами Военно-морских сил (ВМС) Турции контр-адмирал Тимур Йылмаз.

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