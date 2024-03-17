Что такое жилищные вклады и как они работают: в Думе дали пояснения

В России занимаются разработкой жилищных вкладов. Такие депозиты можно будет открыть не меньше, чем на один год, а средства с него можно будет использовать только для приобретения жилья, рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в разговоре с «Российской газетой».