Рабочая партия Курдистана была создана турецкой разведкой

РУССТРАТ Курдский вопрос потенциально может превратить Турцию в тоталитарно-шовинистское государство или правовую либертарианскую страну Может показаться странным, что Народный альянс (ПСР и ПНД), объединившийся в Турции по националистическому, шовинистическому и государственническому принципу, вновь выдвигает находящегося в заключении лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллаха Оджалана на передний план и снова сотрудничает с ним, чтобы заполучить поддержку курдов накануне предстоящих выборов.