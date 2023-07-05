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Слободан Милошевич: какое предсказание он сделал России перед смертью?

Слободан Милошевич: какое предсказание он сделал России перед смертью?

В марте 2014 года в эфир вышел выпуск «Вестей недели» телеканала «Россия-1», посвященный пятнадцатилетию со дня начала бомбардировок Югославии авиацией НАТО.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Нас, если даже сам Бог прокричит с неба, ничто не изменит! Зачем? пойла -- залейся, работать не заставляют. Лафа!
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10 час.
Алексей Камышов
Вечная Память величайшему Сербу — Слободану Милошевичу! Он по Праву заслужил любовь и уважение всех славянских народов! Спасибо тебе, Небесному Воину, за стойкость и самоотверженность!
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6 час.
Алексей Камышов
Кстати, а не пора ли нашей Православной церкви его канонизировать и возвести его в Святые Великомученики?!
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6 час.

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