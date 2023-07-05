Слободан Милошевич: какое предсказание он сделал России перед смертью?

Виталий Кирпиченко Нас, если даже сам Бог прокричит с неба, ничто не изменит! Зачем? пойла -- залейся, работать не заставляют. Лафа!

Алексей Камышов Вечная Память величайшему Сербу — Слободану Милошевичу! Он по Праву заслужил любовь и уважение всех славянских народов! Спасибо тебе, Небесному Воину, за стойкость и самоотверженность!