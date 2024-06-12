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Русская весна

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ВОЗ назвала четыре вида продуктов, которые ежегодно уносят миллионы жизней

ВОЗ назвала четыре вида продуктов, которые ежегодно уносят миллионы жизней

Табак, алкоголь, ископаемое топливо и ультра-обработанные продукты ежегодно уносят жизни 2,7 миллиона человек в Европе, эти отрасли влияют на политический и правовой контекст, препятствуя мерам, которые могут нанести ущерб их прибыли, говорится в заявлении Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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