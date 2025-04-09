Арестован экс-чиновник Росморречфлота

Речь о преступлении коррупционного характера, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.По данным ФСБ, подозреваемый получал взятки от учредителя коммерческой организации за общее покровительство и попустительство по службе при рассмотрении и утверждении итогов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности, выполненных и составленных компанией.
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