Арестован экс-чиновник Росморречфлота

Речь о преступлении коррупционного характера, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.По данным ФСБ, подозреваемый получал взятки от учредителя коммерческой организации за общее покровительство и попустительство по службе при рассмотрении и утверждении итогов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности, выполненных и составленных компанией.