Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ГД приняла закон о запрете иноагентам заниматься образованием.

Государственная дума Российской Федерации сегодня в окончательном, третьем чтении приняла закон, запрещающий иностранным агентам заниматься на территории РФ просветительской и образовательной деятельностью.

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