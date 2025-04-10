ГД приняла закон о запрете иноагентам заниматься образованием.

Государственная дума Российской Федерации сегодня в окончательном, третьем чтении приняла закон, запрещающий иностранным агентам заниматься на территории РФ просветительской и образовательной деятельностью.
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