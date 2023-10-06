СКР: школьник умер на уроке физкультуры в Красноярске

В Красноярске устроили проверку после смерти пятиклассника на уроке физкультуры. Во время занятия 11-летний мальчик потерял сознание и больше не приходил в себя, сообщило на своем сайте Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
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