СКР: школьник умер на уроке физкультуры в Красноярске

В Красноярске устроили проверку после смерти пятиклассника на уроке физкультуры. Во время занятия 11-летний мальчик потерял сознание и больше не приходил в себя, сообщило на своем сайте Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.