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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Многовековые секреты красоты, которые актуальны до сих пор

Красота и ухоженность — главные козыри каждой представительницы прекрасного пола. Сегодня на магазинных полках чуть ли не со скоростью света появляются баночки, флаконы, тюбики с новыми косметическими средствами.

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