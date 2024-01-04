Стала известна причина смерти автора и худрука КВН Станислава Агафонова

Юморист, которого коллеги по цеху называли “Агафон”, скончался в возрасте 40 летСообщество Клуба весёлых и находчивых 4 января потрясла новость о безвременной смерти Станислава Агафонова, которого чаще называли “Агафон”.
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