Букмекеры перестали сомневаться в возвращении Овечкина в КХЛ после падения рекорда Гретцки

Александр Овечкин еще сыграет в КХЛ до конца карьеры, считают букмекеры. После падения рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ коэффициент на гол нападающего «Вашингтона» в КХЛ до конца карьеры обвалился до 1.