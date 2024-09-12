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Дмитрий Медведев: " Он лжет!"

Дмитрий Медведев: " Он лжет!"

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, пообещавшего Украине 100 лет поддержки:«1) он лжёт; 2) так называемая Украина не продержится и четверти от этого срока; 3) остров под названием Британия, вероятнее всего, затонет в ближайшие несколько лет.

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