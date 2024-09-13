Mash: Житель Петербурга умер после укуса прохожего

В Санкт-Петербурге мужчина умер после укуса прохожего. Как сообщает Telegram-канал Mash, неизвестный мужчина укусил петербуржца за средний палец, из-за чего у него началось серьезное воспаление в правой руке.
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