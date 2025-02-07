«Сербская Ванга» предсказала: пять судьбоносных пророчеств для человечества в 2025 году Юлия ЧелкановаВ последние годы интерес к пророчествам и предсказаниям возрос, и одна из наиболее обсуждаемых фигур в этой области — «Сербская Ванга», известная своими мистическими способностями.