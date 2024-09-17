Наверх ушли красивые доклады, но армия осталась без новейшего оружия: Ещё одно дело генералов

В СВОЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧЕ СОЛОВЬЁВ В.Р. СООБЩИЛ НАМ ОБ АМЕРИКАНСКИХ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ И ИХ ВПК: "СИДЯТ ТАМ СБОРИЩЕ КОРРУПЦИОНЕРОВ". НЕУЖЕЛИ И В АМЕРИКЕ ЕСТЬ ЖУЛИКИ И ВОРЫ НЕ ТОЛЬКО В ВПК И АРМИИ?!

СВ

Сергей Васильев

Насколько я помню В. В. П. говорил что в СССР выпускали только голоши. А в настоящее время наши ребята в основном воюют на этих галошах а остальное всё растощило Мин Обороны и Гос Дура. Прав был Задорнов торгаши у власти порядка не будет.