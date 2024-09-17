Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Наверх ушли красивые доклады, но армия осталась без новейшего оружия: Ещё одно дело генералов

Наверх ушли красивые доклады, но армия осталась без новейшего оружия: Ещё одно дело генералов

© British Defence Ministry/Globallookpress  Задержания и аресты высокопоставленных сотрудников Минобороны некоторое время будоражили умы, но довольно скоро острая реакция сошла на нет.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
В СВОЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧЕ СОЛОВЬЁВ В.Р. СООБЩИЛ НАМ ОБ АМЕРИКАНСКИХ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ И ИХ ВПК: &quot;СИДЯТ ТАМ СБОРИЩЕ КОРРУПЦИОНЕРОВ&quot;. НЕУЖЕЛИ И В АМЕРИКЕ ЕСТЬ ЖУЛИКИ И ВОРЫ НЕ ТОЛЬКО В ВПК И АРМИИ?!
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36 мин.
Игорь Василевский
В армии СССР среди руководства жулье отсутствовало. Как класс... Построить солдатиками генеральскую дачу было высшим должностным преступлением. Страшнее была только измена Родине
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33 мин.
СВ
Сергей Васильев
Насколько я помню В. В. П. говорил что в СССР выпускали только голоши. А в настоящее время наши ребята в основном воюют на этих галошах а остальное всё растощило Мин Обороны и Гос Дура. Прав был Задорнов торгаши у власти порядка не будет.
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9 мин.

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